Mor l'exalcalde de Valladolid Rodríguez Bolaños d'un infart en ple viatge

L'exdiputat i exsenador socialista Tomás Rodríguez Bolaños va morir als 74 anys a causa d'un infart quan es trobava de viatge. Rodríguez Bolaños, alcalde socialista de Valladolid entre 1979 i 1995, va ser diputat al Congrés entre 1993 i 2004, així com senador entre 2004 i 2008. Tècnic de laboratori de formació, també va ser president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) entre 1985 i 1991 i procurador a les Corts de Castella i Lleó entre 1983 i 1987. L'exalcalde es trobava de viatge i visitava amb la seva dona l'ermita de San Juan de Gaztelugatxe, a la localitat biscaïna de Bermeo. Allà va patir un desmai just a meitat de trajecte de les escales que pugen al temple. Un helicòpter de l'Ertzaintza es va mobilitzar, així com el grup de rescat policial. Els agents van intentar reanimar-lo fins que va arribar el personal sanitari, que només va poder confirmar la seva mort.