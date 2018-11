Moren 7 cristians coptes en un atemptat d'EI contra un autobús a Egipte

Almenys set cristians coptes van morir i altres dotze van resultar ferits en un atac perpetrat per l'Estat Islàmic contra l'autobús en què viatjaven per la província egípcia de Minya (centre). El vehicle es dirigia al monestir de Sant Samuel el Confessor quan va ser assaltat per un grup d'homes armats no identificats. Les autoritats han iniciat una operació per intentar localitzar els atacants.

El president del país, Abdul-Fatah al Sisi, va expressar en un missatge al seu compte a la xarxa social Facebook el seu «profund dol» pel succés, que va atribuir a «mans traïdores que busquen soscavar la sòlida fàbrica de la nació».

Així mateix, va destacar que continuarà «els esforços per combatre el fosc terrorisme i detenir els culpables». «Aquest atac no debilitarà la voluntat de la nostra nació en la continuació de la seva batalla per prevaler i construir», va afegir. El mandatari va telefonar a més el Papa Tawadros II, líder de l'Església Ortodoxa Copta, per expressar-li el seu condol.

Per la seva banda, el fiscal general del país, Nabil Sadek, va enviar a la zona un equip d'investigació. Fonts de seguretat van explicar que la carretera que connecta el monestir va ser tancada a causa del perill existent a la zona.

El 2017 es va produir un atac semblant contra un comboi de fidels que es dirigien al mateix monestir i que va acabar causant la mort 28 persones i ferides a altres 22. L'Estat Islàmic ha perpetrat nombrosos atemptats contra la comunitat copta al país.