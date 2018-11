Les restes trobades a l'ambaixada del Vaticà són de dona

Dilluns a la tarda, quatre obrers que treballaven en la reforma de la nunciatura apostòlica del Vaticà a Roma (la seva ambaixada davant Itàlia) van trobar un esquelet gairebé complet i restes d'ossos que podrien pertànyer a un segon cos, fet pel qual van avisar la gendarmeria vaticana i la Santa Seu ho va comunicar a la fiscalia italiana.

Les primeres hipòtesis van assenyalar la possibilitat que pertanyés a Emanuela Orlandi, la nena desapareguda fa 35 anys en circumstàncies misterioses i el segrest de la qual va esquitxar als serveis secrets, la màfia i al propi Vaticà en un dels crims sense resoldre més confusos. Les investigacions avancen lentament i fins la setmana que ve no hi haurà dades concretes, però fonts del cas asseguren que els ossos pertanyen a una dona -probablement d'alçada baixa- i que la fiscalia, sense descartar altres hipòtesis, treballa «seriosament» sobre la possibilitat que corresponguin a Orlandi, que mesurava 1,60 metres.

Villa Georgina, el palau on van ser trobades les restes, es troba al barri romà de Parioli, una zona benestant lluny dels murs de la Santa Seu. Però en tractar-se d'una ambaixada és territori vaticà inviolable. A més de ser el lloc on va treballar l'únic prelat investigat en el cas Orlandi, monsenyor Vergari, l'edifici, donat per una família a mitjan anys quaranta, va ser reformat el 1983 a la zona on ara s'han trobat els ossos. Va ser just l'any en què van desaparèixer Orlandi i Mirella Gregori, una altra noia de la mateixa edat que diversos dels protagonistes del succés -com Ali Agca, el turc que va intentar assassinar Joan Pau II- van relacionar amb el mateix cas.