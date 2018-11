Uns 600 iemenites han demanat asil a Espanya des que va esclatar en conflicte

Les sol·licituds d'asil a Espanya de persones del Iemen s'han anat incrementat des que es va començar el conflicte intern en l'any 2014.

Des d'aquest any, 591 iemenites han demanat asil a Espanya i des de 2016 un total de 58 han rebut algun tipus de protecció internacional, segons dades oficials.

El 2018 hi ha unes 355 peticions formalitzades, enfront de les dues que es van registrar el 2014, o les 14 de 2015. Encara que no són xifres molt elevades, l'increment de peticions d'asil dels iemenites a Espanya està sent constant en els quatre últims anys.