Desarticulen un grup de falsificadors liderats per un condemnat per l'11-S

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització presumptament dedicada a la falsificació i clonació de targetes, que estava liderada per un individu que va ser condemnat per finançar els atemptats de l'11-S a Nova York utilitzant el mateix procediment de falsificació, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. En aquesta operació, han estat detingudes 19 persones a Madrid per intentar estafar 5 milions d'euros en caixers automàtics i establiments comercials, encara que només van poder consumar un frau de 500.000 euros.

Els detinguts estan especialitzats en la creació de targetes de crèdit fraudulentes a partir de dades de mitjans de pagament reals que adquirien mitjançant skimming o carding a la darknet. Abans de donar-los un ús fraudulent les provaven en datàfons sostrets per evitar les possibles mesures antifrau i corroborar així el seu correcte funcionament.

L'operació va començar quan els agents van detectar l'existència d'un grup organitzat especialitzat en la falsificació i clonació de targetes bancàries que utilitzaven en caixers automàtics i en botigues realitzant compres massives de productes.



Organització estructurada

Després de realitzar les primeres indagacions, van esbrinar que es tractava d'una organització perfectament estructurada i liderada per un subjecte que havia estat condemnat per col·laborar de forma activa en l'obtenció de diners mitjançant l'ús fraudulent i la clonació de targetes bancàries per al finançament dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York el 2001. El líder de l'organització, segons van descobrir els agents, no solia abandonar el seu domicili amb assiduïtat i permanentment es trobava custodiat per membres encarregats de la seva seguretat i fer contravigilàncies.