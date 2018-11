Díaz demana als partits que es comportin d'acord amb el que «mereixen els andalusos»

La presidenta de la Junta d'Andalusia i candidata socialista a la reelecció, Susana Díaz, va demanar ahir a la resta de formacions que «parlin d'Andalusia» davant les properes eleccions autonòmiques del 2 de desembre i tinguin un comportament «d'acord amb el que mereixen els andalusos» en una campanya electoral. Així ho va posar de manifest Díaz a preguntes dels periodistes a Chucena, on va visitar la 3a edició de la Fira del Vi d'aquest municipi de Huelva.

D'aquesta manera, la presidenta va recordar que «l'únic» que havia demanat aquests dies a la resta de partits és que «parlessin bé d'Andalusia», però ara «els demano que parlin també d'Andalusia, perquè a més dels seus problemes nacionals i qüestions que afectin a altres llocs d'Espanya estem en una campanya d'Andalusia, autonòmica», va emfatitzar.

Per això, Susana Díaz va incidir en la rellevància que «parlin bé d'Andalusia», així com que «el comportament també sigui concorde al que mereixen els andalusos en una campanya electoral».

Díaz va al·ludir a «això dels últims dies d'uns que es espien als altres i es fan opes hostils d'un candidat o un altre», en al·lusió al tema de les converses de 2009 que han transcendit entre la llavors secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, i el comissari de Policia José Manuel Villarejo. Així, va incidir que «si això es ho fan entre ells, què no van a fer-nos als altres, als andalusos», es va preguntar.

Segons la seva opinió, els andalusos «mereixem una campanya neta, en positiu, parlant primer d'Andalusia i parlant bé d'aquesta terra» a fi de saber «quins són els programes i les propostes que tenen per als andalusos i per millorar la seva vida», va concloure.

Paral·lelament, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va considerar que Susana Díaz, «no pot estar callada mentre els pressupostos es negocien a la presó amb Junqueras». Durant l'acte de presentació de la imatge de campanya de Cs a Andalusia a Màlaga, Arrimadas també va criticar que el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «hagi evitat dir si indultarà els separatistes» i va considerar, en al·lusió a Díaz, que «una persona que defensi els andalusos no es pot quedar callada». «He sentit vergonya veient del que és capaç el president del Govern espanyol per continuar unes setmanes més al poder», va reblar.

Al seu torn, el president del PP, Pablo Casado, va advertir que els vots que tingui la socialista Susana Díaz a les eleccions andaluses seran «la base» per als suports en unes generals i el «pilar» per mantenir «el xantatge i la cessió» al Govern per part dels independentistes i de Podem. Casado, que va inaugurar la 24 Unió Intermunicipal Popular a Màlaga, va opinar que a Díaz «no li agrada» que es parli de política nacional perquè als andalusos «no els agrada saber que els seus vots al Congrés i al Senat els utilitza Pedro Sánchez per acontentar independentistes, batasunos i els de Podem». Casado va garantir que el seu partit «té molt clars els seus principis i que no pactarà amb Susana Díaz».