Nova Caledònia vota en un referèndum acordat si s'independitza de França

Els ciutadans de l'arxipèlag de Nova Caledònia avui entre les 8 del matí i les 6 de la tarda votaran per l'accés de les illes a la plena sobirania.

Segons informació oficial facilitada per l'Alt Comissariat de la República de França a Nova Caledònia s'han inscrit al registre electoral especial per poder votar al referèndum d'independència 174.154 electors –l'arxipèlag té prop de 269.000 habitants segons dades del cens del 2014–.

Segons el darrer sondeig fet per Harris Interactive per a France.tv al setembre, un 66% de la població s'inclinaria pel «no» davant d'un 34% favorable a la independència. Nova Caledònia va ser colonitzada per l'estat francès durant la primera meitat del segle XIX. Primer va ser annexionada el 1853 i gairebé un segle després, el 1946, França va fer de Nova Caledònia un territori d'ultramar amb autonomia limitada.

El 1986 l'Assamblea General de les Nacions Unides va determinar-la com a «territori no autònonom» i, per tant, subjecte a la descolonització. Des del 1998 i arran de la signatura de l'Acord de Nouméa, Nova Caledònia és una «col·lectivitat sui generis» de la República Francesa, un estatus únic entre el d'un país independent i un departament ultramarí de França.

Segons informació de les Nacions Unides, el moviment independentista kanak es va originar durant els anys 70 com a resposta als processos de descolonització a l'Àfrica i a Oceania.