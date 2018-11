Podem pretén presentar-se a 1.000 municipis a les eleccions locals de l'any vinent

Podem preveu presentar-se a 1.000 municipis en les properes eleccions de 2019 com a marca pròpia per primer cop des del seu naixement, segons va assegurar ahir el secretari d'Organització i Programa de la formació domicili, Pablo Echenique, en un acte celebrat aquest dissabte a Alcorcón per preparar els comicis. Segons les dades aportades per Echenique, ja s'han inscrit més de 6.500 persones en els grups de treball per a les municipals i gairebé 600 municipis a tot l'Estat han lliurat les seves memòries polítiques perquè hi hagi una candidatura municipal de Podem. «Són nombres impressionants però aspirem a més», va dir, al mateix temps que va defensar el seu programa «davant mafiosos i pamflets d'extrema dreta que venen l'odi com a solució als problemes d'Espanya». Per contra, va defensar que els «milers» de candidats del seu partit «transmetrien propostes i fets concrets per millorar la vida de la gent».

Per defensar la seva proposta, Echenique va recordar algunes mesures incloses en l'acord assolit entre la seva formació i el Govern per aprovar uns pressupostos per a l'any que ve, com la pujada del salari mínim, l'augment de la dotació a les polítiques de dependència o algunes iniciatives per baixar la factura de la llum i dels lloguers.