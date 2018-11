Busquen un reu fugit en no tornar a la presó després d'un permís a Galícia

Un pres condemnat per assassinat va fugir fa tres setmanes del centre penitenciari de Teixeiro. L'home no va tornar d'un permís carcerari el passat dia 10 d'octubre, fet pel qual l'11 es va activar el dispositiu de recerca. El convicte va ser condemnat a 27 anys de presó per l'assassinat d'un jove de 25 anys ocorregut el 3 de juny de 2006 a Ponteceso (la Corunya). La víctima circulava a l'altura del pont de Pontedona, situat al límit de l'esmentat municipi i Coristanco, acompanyat per una jove de 19 anys a la qual portava a casa. En aquell moment, un altre turisme el va obligar a aturar el cotxe que conduïa. Un cop aturat el vehicle, van sortir de l'altre cotxe dos encaputxats que van amenaçar el jove i la seva acompanyant amb un ganivet i una arma curta per les dues finestretes, demanant-los tots els diners que portaven. Finalment, un assaltant va efectuar un tret que va matar el jove.