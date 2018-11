El CIS adverteix de la «competència descontrolada» entre PP, Cs i Vox

El president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, va advertir de la «competència descontrolada» entre PP, Ciutadans i Vox per «veure qui és més radical, agressiu i desmesurat» per fer-se amb un «escanyolit botí electoral» representat pels electors que s'autoubiquen en els espais polítics de dretes. Aquesta competència pot «acabar tensant perillosament i irresponsable la vida política espanyola», segons va explicar Tezanos en un article a la revista Temas. Segons la seva anàlisi, aquest tensionament no és, «almenys de moment», fruit d'«actituds existents a la societat espanyola actual, sinó d'inclinacions involucionistes i d'un nul sentit de la moderació i el realisme». Per al president del CIS, a Espanya hi ha a hores d'ara tres partits polítics «competint per atreure els vots d'una facció minoritària de la població».