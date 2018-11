Detenen un home per abusar sexualment de les seves netes durant 10 mesos

Agents de la Policia Nacional van detenir un home de 60 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, després de suposadament portar aproximadament deu mesos abusant sexualment de dues de les seves netes menors d'edat. Les investigacions es van iniciar fa una setmana, en tenir coneixement els policies que una menor havia estat derivada pel seu metge a un hospital, ja que pel que sembla hauria patit abusos sexuals. Un cop a l'hospital els agents van descobrir que la menor li havia explicat la nit anterior a la seva mare, després d'un malson, que «el seu avi pel que sembla li hauria xuclat i tocat la zona vaginal i ella li hauria realitzat fel·lacions».

En el transcurs de les investigacions i passats uns dies, els policies van descobrir que en aquell moment hi havia una dona juntament amb la seva filla menor al mateix hospital, ja que pel que sembla aquesta hauria patit abusos sexuals per part d'un familiar. Els policies van descobrir que en conèixer la menor que una de les seves cosines hauria denunciat el seu avi, li va manifestar a la seva mare que patia abusos sexuals per part del mateix des de fa uns deu mesos, que consistien en tocaments i fel·lacions.