El Govern insta Egipte a commutar la pena de mort a un ciutadà espanyol

El Govern espanyol ha demanat oficialment a les autoritats egípcies que commutin la pena capital a Ahmed el Saadany Ghaly, ciutadà amb passaport espanyol condemnat a mort per assassinat, segons va explicar l'Executiu en resposta a una pregunta parlamentària del diputat d'Units Podem Txema Guijarro.

Segons aquest diputat, Saadany Ghaly, detingut per l'assassinat del seu cunyat el 2016, va veure confirmada la seva condemna a mort el 26 de desembre de 2017 i està a l'espera de ser executat a la presó de Gamasa, a 40 quilòmetres de Damieta, on viu la seva família.

El diputat de Podem assegura que Saadany Ghaly va ser torturat després de la seva detenció i que també ho van ser la seva dona i el seu germà. Va afegir que té constància que el passat 12 de juny, data en què va ser visitat per personal del consolat espanyol a Alexandria, es trobava bé de salut.

La resposta del Govern, datada el 16 d'octubre, esmenta «gestions de caràcter polític» a més de les consulars. Així, explica que el cas va ser «tractat al més alt nivell en la visita oficial a Madrid del ministre d'Afers Exteriors d'Egipte al febrer d'aquest any», així com a través de diverses comunicacions escrites entre els dos governs. No aclareix, però, quan es va sol·licitar oficialment la commutació de la pena. A més, l'Ambaixada ha realitzat diferents gestions per prestar-li assistència consular i vetllar pels seus drets processals. A més, ha emès notes verbals per agilitzar tràmits.