Moren almenys 12 persones per les fortes pluges a Sicília

Almenys dotze persones van morir com a conseqüència del temporal a l'illa de Sicília, el que eleva a 29 la xifra total de morts per les tempestes a territori italià. Les pluges torrencials van provocar esllavissades i les inundacions van deixar deu morts prop de Palerm, segons va explicar un portaveu de la prefectura de la capital siciliana. «Encara hi ha algunes persones desaparegudes», va assenyalar.

A la localitat de Casteldaccia van morir nou membres de dues famílies després que es desbordés el riu Milícia i inundés la casa en la qual es trobaven, segons va explicar l'alcalde d'aquest municipi. Els seus cossos sense vida van ser trobats a la casa i entre els morts hi ha nens d'un, tres i 15 anys d'edat. La casa rural d'aquests habitants de Palerm va quedar submergida per l'aigua després del desbordament d'un rierol després de les fortes pluges de dissabte.

«És una immensa tragèdia», va reconèixer l'alcalde de Casteldaccia. A aquestes nou víctimes mortals se suma una desena a la localitat de Vicari, també a la província de Palerm. Es tracta d'un home de 44 anys, gerent d'una estació de servei, que va morir en el seu vehicle quan intentava arribar al lloc per auxiliar un empleat bloquejat per la inundació. Dues persones més van perdre la vida prop de la ciutat siciliana d'Agrigent, quan l'automòbil en el qual viatjaven va quedar atrapat per una esllavissada.

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va explicar al seu compte de Twitter que visitarà Sicília i que està en contacte amb les autoritats locals en relació a la dramàtica situació al nord del país. Les pluges i els forts vents han assotat Itàlia durant diversos dies, arrencant milions d'arbres i tallant pobles i carreteres. Alguns dels pitjors danys s'han registrat a les regions de Trentino i Véneto. Dissabte, el governador de Veneto, Luca Zaia, va assenyalar que els danys per les tempestes ascendeixen a 1.000 milions.