El partit de Le Pen supera el de Macron a les enquestes per a les eleccions europees

El partit d'extrema dreta francès Agrupació Nacional, liderat per Marine Le Pen, va superar en intenció de vot el partit del president francès, Emmanuel Macron, per primera vegada en una enquesta en relació amb les eleccions al Parlament Europeu que tindran lloc el proper mes de maig de 2019. D'acord amb una enquesta d'Ifop, el partit de Macron, República en Marxa, aconseguiria un 19 per cent dels vots, un punt per sota dels resultats registrats a l'agost, mentre que Agrupació Nacional pujaria fins a un 21 per cent des dels 17 punts registrats a finals de d'estiu.

Sumat al set per cent aconseguit pel partit sobiranista de Nicolas Dupont Aignan, i els dos punts percentuals aconseguits de manera paral·lela pels partits a favor del Frexit, liderats per Florian Philippot, antic conseller de le Pen, i Fraçois Asselineau, els partits euroescèptics aconseguirien en les properes eleccions europees un total del 30 per cent dels vots dels francesos. A l'enquesta van participar prop d'un miler de persones, que van ser preguntades sobre a qui votarien si els comicis tinguessin lloc demà mateix.

El partit conservador dels Republicans, liderat per Laurent Wauquiez, ha baixat dos punts percentuals en intenció de vot fins a un 13 per cent, mentre que la formació França Insubmisa, de Jean Luc Melechon, només tindria un 11 per cent dels vots. Melechon ha estat àmpliament criticat en les últimes setmanes per enfrontar-se a diversos agents de Policia que escorcollaven la seu del partit.