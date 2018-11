Rivera: «Sánchez ha posat en perill la credibilitat de les institucions i la democràcia»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que «no té sentit que el Govern posi l'Advocacia de l'Estat a disposició dels que volen liquidar l'Estat» i va destacar que l'Advocacia «no és de Pedro Sánchez, ni de Puigdemont, ni de Torra ni de Rufián», sinó de l'Estat. Rivera, que va participar a la localitat navarresa d'Alsasua en un acte de la plataforma España Ciudadana, va assegurar que la passada va ser «una setmana dura per als demòcrates» perquè «un senyor que està ocupant la presidència del Govern ha pres una decisió irresponsable que posa en perill la credibilitat de les institucions i la democràcia».

El president de Ciutadans va recordar que a la sessió de control al Govern al Congrés va preguntar «reiteradament» a Sánchez «si indultarà els que havien donat un cop a la democràcia a Catalunya i no hi va haver resposta , i la vicepresidenta Calvo ha dit que els indults són constitucionals».

Davant d'això, va afirmar que «els indults són immorals, cal escoltar la justícia i respectar-la». Per això, es va comprometre a que, en el cas que sigui president del Govern, «respectar el que decideixin els tribunals» perquè «el Govern no pot destrossar la justícia d'aquest país avançant indults abans que es produeixin». Així mateix, va anunciar que el proper acte d'España Ciudadana serà a Madrid el 25 de novembre «per dir sí a la justícia, no als indults».

Rivera va donar el seu suport a la Guàrdia Civil i va afirmar que «quan agredeixen un guàrdia civil agredeixen la Constitució, agredeixen la convivència i estan intentat liquidar l'Estat».

L'acte a Alsasua va motivar una mobilització de rebuig, igual que ja va passar dissabte a la tarda amb una manifestació que va tenir com a lema «Deixeu Alsasua en pau», així com un fort desplegament policial.