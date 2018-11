La UE garanteix a May que no hi haurà «frontera dura» amb Irlanda del Nord

La primera ministra britànica, Theresa May, ha aconseguit de la Unió Europea la garantia que no hi haurà una «frontera dura» amb Irlanda del Nord un cop finalitzi la sortida del Regne Unit del bloc i que, per tant, tot el país romandrà sota la mateixa situació duanera, segons el diari britànic The Times. Aquesta garantia quedarà reflectida en una clàusula legalment vinculant prevista en el futur acord de sortida, per impedir la possibilitat de l'anomenat backstop, un pacte de mínims insatisfactori tant per a Londres com per a Brussel·les.

Aquesta concessió permetria que els exàmens reguladors dels béns fronterers tinguessin lloc «dins el mercat» en lloc de realitzar-se al seu pas per la frontera. A més, les converses per a aquest acord estan ja «molt més avançades» del que es tenia coneixement fins al moment, segons el diari.

Paral·lelament, per aplacar els euroescèptics, May proposarà l'anomenada «futura aliança econòmica», que mantindria les portes obertes a un possible acord de lliure comerç amb la UE, semblant al que manté actualment Brussel·les amb Canadà. May pretén condensar totes aquestes idees en un text final de 50 pàgines que farà servir com a arma definitiva contra els seus crítics dins del Partit Conservador, afirmant que, si es rebutja, seran els responsables d'un «Brexit per la força».

En resposta, l'exministre per al Brexit i crític de May David Davis va instar la primera ministra a proporcionar tota l'ajuda legal necessària perquè el Parlament i els ministres «sàpiguen el que estan votant» i que, «tret que no exhibeixi completa transparència», s'enfrontarà a un «desastre» semblant al que va afrontar el llavors primer ministre Tony Blair en enganyar sobre els motius de la guerra a l'Iraq.

Per part seva, la Unió Europea té previst enviar un grup de 29 diplomàtics a Londres que representaran el bloc europeu al Regne Unit després del Brexit. La futura delegació formaria part del Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE).