Cospedal deixa el càrrec al Comitè Executiu del PP però continuarà essent diputada

L'exministra i exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal va anunciar que renuncia al seu lloc al Comitè Executiu Nacional del partit, una decisió que va comunicar al president de la formació, Pablo Casado. No obstant això, manté el seu escó al Congrés dels Diputats, on ocupa la Presidència de la Comissió d'Afers Exteriors des del passat mes de juliol. La renúncia de Cospedal es produeix després de publicar-se diversos àudios de les seves converses amb l'excomissari José Manuel Villarejo a partir de juliol del 2009 que havien provocat un terratrèmol intern dins del partit. En els últims dies havia crescut la pressió interna perquè ella fes un pas enrere o la direcció del PP l'apartés dels seus càrrecs, especialment després dels últims enregistraments sobre Javier Arenas.

El digital Moncloa.com va difondre divendres passat que Ignacio López del Hierro, empresari i marit de Cospedal. va encarregar a Villarejo elaborar un «dossier» sobre el paper d'Arenas a la fundació Asociación de Estudios Europeos que mantenia amb l'extresorer Luis Barcenas i l'exeurodiputat Gerardo Galeote. Ahir, el mateix mitjà va difondre que López del Hierro va encarregar també a l'excomissari de Policia que espiés el germà del llavors ministre d'Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. En aquesta conversa, Villarejo assenyala Alejandro Pérez Rubalcaba com «el punt feble» que podia utilitzar el PP contra el dirigent socialista enmig de l'operació contra la trama Gürtel.

Cospedal va fer públic un comunicat en el qual va renunciar a ser membre al Comitè Executiu Nacional del partit, un càrrec que Casado li va oferir el passat mes de juliol després de guanyar el congrés extraordinari del PP, dins del contingent de lliure designació que té el president del partit. De fet, el nou líder del PP va oferir aquest mateix càrrec de vocal a l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, però aquesta no va acceptar-lo.

En el seu comunicat, Cospedal -que va ajudar Casado a guanyar aquest conclave del PP que va triar el successor de Mariano Rajoy després de ser derrotada en primera volta de les primàries- justifica la seva decisió per evitar que «els múltiples atacs» que diu haver rebut aquests dies per aquestes converses es facin extensius al PP i al seu actual president.

L'exministra de Defensa va reiterar que mai ha mentit sobre el fet que coneix l'excomissari Villarejo i que havia mantingut algunes reunions amb ell. «Sempre ho vaig fer pensant i segueixo pensant que era la meva obligació com a secretària general per tenir tota la informació possible sobre els fets que poguessin perjudicar la meva formació, i en aquest sentit vaig actuar, perquè la meva lluita contra la corrupció que podia afectar el meu partit ha estat sempre una prioritat en la meva funció com a secretària general», va argumentar.

Segons la seva opinió, «les manipulacions que s'estan fent de les gravacions divulgades intenten oferir una imatge distorsionada de la realitat, són extractes editats que solament volen perjudicar i danyar» la seva imatge personal, quelcom no vol que s'estengui.

Des que dilluns passat va esclatar aquest cas, després de difondre's els primers enregistraments de Villarejo, Casado va optar pel silenci, a l'espera de conèixer el contingut d'aquests àudios. Dijous passat, des de Huelva, va dir que el seu «únic compromís» és amb els afiliats que el van triar com a president del PP per primera vegada en unes primàries. En tot cas, alguns càrrecs del PP consideren que Cospedal hauria de deixar la seva acta de diputada perquè s'han revelat conductes «injustificables» com «encarregar espiar companys de partit».