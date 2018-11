Grècia oficialitza la destitució del seu cònsol honorari a Barcelona

L'Ambaixada de Grècia a Espanya va informar el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del cessament del cònsol general honorari de Grècia a Barcelona, Fernando Turró i Homedes. El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, va anticipar aquest cessament el passat 17 d'octubre en considerar que Turró i Homedes havia agreujat «la bandera de l'Estat espanyol al carrer». «Això un cònsol no ho pot fer», va remarcar. El Ministeri va destacar ahir en un comunicat que les actuacions dutes a terme pels cònsols honoraris acreditats a Espanya «han de ser compatibles amb la normativa internacional que regula les funcions oficials que tenen encomanades». El departament que dirigeix Josep Borrell va convocar fa unes setmanes l'ambaixador grec a Espanya per expressar-li «malestar» per la conducta d'aquest cònsol honorari durant la Diada.