Jutges i fiscals convoquen una segona vaga per al proper 19 de novembre

Només sis mesos després que els professionals de la Justícia espanyola participessin en una vaga general conjunta -les quatre associacions de jutges i les tres de fiscals- per primera vegada a la història, les mateixes organitzacions van tornar a anunciar una segona vaga per al proper 19 de novembre. I és que, tot i que ha canviat el color polític del Govern, el nou Executiu segueix ignorant les peticions d'aquests professionals de l'Administració i «la Justícia segueix injuriada».

Així ho van advertir jutges i fiscals en un comunicat conjunt en el qual vain deixar clar que no estan disposats a permetre que se'ls segueixi ignorant, motiu pel qual les set associacions que representen els membres de les carreres judicial i fiscal s'han unit per protestar per la deixadesa del Govern de torn i reivindicar més mitjans materials, una millora retributiva, independència judicial i una modernització de l'Administració de Justícia.

«Ens juguem molt, però ho aconseguirem», van assenyalar les associacions. Totes han avalat un comunicat en el qual retreuen a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que malgrat les reunions mantingudes en els últims cinc mesos -des de la arribada del PSOE al Govern- i haver esgotat els terminis donats per obtenir respostes, «tot continua igual». «Vam oferir a la nova titular del ministeri col·laboració i lleialtat», deixant clar, però, que no es tractava d'«una carta blanca». És per això que retreuen que les seves peticions «segueixin ignorades».