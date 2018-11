L'Aràbia va enviar un equip per esborrar les proves de l'assassinat de Khashoggi

L'Aràbia Saudita va enviar a un «equip de neteja» format per dos homes per esborrar les proves de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi una setmana després de la seva desaparició al consolat saudita a Istanbul, segons un responsable governamental turc. El responsable turc va explicar que dos agents, un especialitzat en química i un altre en toxicologia, tenien la tasca d'esborrar les proves abans que els investigadors turcs accedissin a la legació diplomàtica i a la residència del cònsol saudita. Els dos homes van arribar a Turquia com a part d'un equip d'onze persones enviat per dur a terme les inspeccions juntament amb agents turcs.

Khashoggi, un columnista del diari The Washington Post crític amb el govern saudita i el seu príncep hereu, Mohammad ben Salman, va desaparèixer al consolat saudita a Istanbul el 2 d'octubre. L'Aràbia Saudita va negar durant dies que estigués mort i, després de diversos canvis de versions, va admetre que havia mort dins el consolat per una agressió. Turquia manté que Khashoggi va ser assassinat i ha demanat a l'Aràbia Saudita que entregui l'equip de funcionaris saudites que va arribar al consolat per matar el reporter i després abandonar el país.

Per part seva, el vicepresident de Turquia, Fuat Oktay, va assegurar que cal investigar si són certes les informacions que apunten que el cos del periodista va ser dissolt en àcid al consolat saudita i alhora va destacar que cal esbrinar qui va ordenar matar-lo. El 2 de novembre, Iassín Aktay, assessor del president turc, Recep Tayyip Erdogan, va assegurar que les restes mortals de Khashoggi van ser dissoltes en àcid dins el consolat o bé als seus voltants.