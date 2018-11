L'Eurogrup pressiona Itàlia perquè modifiqui els pressupostos per al 2019

Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona (Eurogrup) van pressionar el Govern italià perquè modifiqui el seu esborrany pressupostari per al 2019, que la Comissió Europea va rebutjar, i presenti un de nou que compleixi amb les regles fiscals europees en matèria de reducció del dèficit i el deute. En un comunicat, l'Eurogrup va assenyalar que està «d'acord» amb l'anàlisi de Brussel·les i va instar Roma a «cooperar» amb l'Executiu comunitari per preparar «un pla revisat que estigui en línia amb el Pacte d'Estabilitat i Creixement». És a dir, que compleixi amb els compromisos de reducció del deute públic i del dèficit estructural, la part del dèficit públic que no té en compte el cicle econòmic.

«Itàlia té una altra setmana per enviar de nou el seu pressupost. Confio que el diàleg constructiu en marxa doni els seus fruits i garanteixi als socis europeus i als actors dels mercats el compromís d'Itàlia amb unes finances públiques sòlides», va apuntar el president de l'Eurogrup, Mário Centeno, en la roda de premsa posterior a la reunió. Per la seva banda, el comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, va celebrar el «molt fort» suport dels ministres de l'Eurogrup «a l'acció i l'enfocament» de Brussel·les.