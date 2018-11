Una menor de 14 anys, atesa per un coma etílic després de beure amb la seva mare en un bar

Una veïna del municipi gallec de Cangas (Pontevedra) està sent investigada per la Guàrdia Civil per un delicte d'abandonament de família en ser localitzada en un establiment hostaler de la localitat amb la seva filla de 14 anys i una altra menor de 16, totes elles amb símptomes d'haver consumit alcohol. El succés va tenir lloc el passat dia 1 de novembre en un cèntric local del front marítim. La Guàrdia Civil, segons confirma en un comunicat, havia acudit a l'establiment després de ser advertida que a l'interior i, durant el transcurs d'una festa, hi havia menors consumint begudes alcohòliques.

En arribar, els agents, van demanar una ambulància per poder traslladar a la filla de la dona a l'hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que, segons va ratificar el personal mèdic, presentava símptomes d'un coma etílic. Els agents van trucar també a la família de l'altra menor, de 16 anys, i que també tenia símptomes d'haver consumit alcohol.

A la dona investigada per un delicte d'abandonament de família, també presentava signes d'embriaguesa. No només a l'arribada dels agents al local sinó més tard, ja que, segons l'informe mèdic, no se li va lliurar la seva filla en custòdia quan va anar a buscar-la a l'hospital, per persistir els símptomes d'alcoholèmia.

El propietari de l'establiment, segons confirma la Guàrdia Civil, ha estat al seu torn denunciat per una infracció administrativa i s'exposa a una sanció d'entre 3.000 i 15.000 euros per servir alcohol a menors.