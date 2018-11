Moren 17 immigrants en naufragar tres pasteres a Melilla i Cadis

Un total de 17 immigrants van morir ahir a les costes de Melilla i Cadis en el seu intent d'arribar a Espanya en pastera. Per una banda, 13 immigrants van perdre la vida i 93 persones més van ser rescatades a la costa de Melilla per Salvament Marítim quan anaven a bord de dues pasteres que es dirigien a la península. Una de les embarcacions va ser localitzada a 12 milles de l'illa d'Alborán, i l'altra, a unes 18 milles al nord-est del Cabo Tres Forcas.

La patrullera pertanyent a Salvament Marítim Guardamar Polimnia va arribar a port cap a les cinc de la tarda amb 9 cadàvers, presentant-se al lloc quatre ambulàncies. Els facultatius van iniciar maniobres de reanimació de quatre immigrants, morint finalment tots ells.

Paral·lelament, durant el dia d'ahir es van localitzar quatre cadàvers a Barbate en xocar una embarcació contra unes roques, i un equip de la Guàrdia Civil va anar a fer una immersió a l'aigua a la zona per determinar si algun dels ocupants de l'embarcació, en què viatjaven unes 40 persones, moltes d'elles menors, havia quedat atrapada sota l'aigua.

El primer immigrant mort va ser localitzat cap a les sis del matí després que una ciutadana alertés de la presència d'immigrants en una de les platges de la zona. En desplaçar-les patrulles policials a la zona, van localitzar al costat de les restes de la pastera el cos sense vida d'un home d'uns 25 anys d'aspecte marroquí. Per la seva banda, el dispositiu desplegat a terra va interceptar durant el matí 22 de les persones que viatjaven a l'embarcació accidentada, tots d'origen marroquí i molts d'ells menors. També durant el matí, efectius de Salvament Marítim, amb una embarcació i un helicòpter, així com una altra embarcació de Protecció Civil, van estar rastrejant el mar des del far de Trafalgar fins a Barbate sense trobar cap persona. Durant la tarda, es van acabar trobant tres cadàvers més.