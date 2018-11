Scotland Yard es prepara per a un Brexit sense acord

Scotland Yard estudia destinar tres milions d'euros a la creació d'una «xarxa de seguretat» per protegir el Regne Unit dels efectes d'un possible «no acord» amb Brussel·les en les negociacions del Brexit, segons The Guardian. La ruptura brusca de les negociacions podria suposar la pèrdua d'accés directe de la policia britànica a l'anomenat Sistema Schengen d'Informació, la base de dades europea per a la prevenció del terrorisme, del crim organitzat i delictes com la pederàstia.

Només el 2017, la policia britànica va accedir en més de mig milió d'ocasions al sistema considerat com a essencial per rastrejar els sospitosos de delictes greus dins del territori de la UE.

En un altre ordre de coses, el ministre d'Afers Exteriors d'Irlanda, Simon Coveney, va assegurar que el seu Govern i la Unió Europea no acceptaran en cap cas un pla d'emergència que pugui ser desactivat de manera unilateral per Regne Unit. El tema de la frontera entre Irlanda i la regió britànica d'Irlanda del Nord segueix sent un dels principals esculls per arribar a un pacte definitiu sobre el Brexit.