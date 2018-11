La baixada de la velocitat a 90 km/h a les vies convencionals, al gener

Interior preveu que la baixada a 90 quilòmetres per hora de la velocitat a vies convencionals entri en vigor el 2 de gener de 2019, segons consta en l'esborrany del Reial Decret pel qual es modifica l'article 40 del Reglament General de Circulació. No obstant això, fonts de Trànsit van assenyalar que la data final d'entrada en vigor d'aquesta mesura dependrà de la tramitació parlamentària del Reial Decret.

El text que treballa l'Executiu farà desaparèixer l'actual diferenciació de limitacions genèriques entre 90 quilòmetres per hora i 100 quilòmetres per hora existent per als turismes i les motocicletes a vies convencionals, establint una limitació general de 90 quilòmetres per hora.

Simplificació dels límits



Formalment, s'introduiria un quadre que simplifica els límits genèrics per a les vies i per als vehicles, classificant els mateixos en tres blocs, «lluny de la prolixa casuística que existia abans», segons estableix el document. Així, turismes i motocicletes podrien circular a un màxim de 90 quilòmetres per hora, camions i furgonetes a 80 quilòmetres per hora i la resta de vehicles, inclosos autobusos, també a 80 quilòmetres per hora.

En el document, encara sotmès a modificacions, s'explica que aquesta disminució de 100 a 90 quilòmetres per hora en turismes i motocicletes es deu al fet que aquests dos col·lectius són «on s'ha centrat l'accidentalitat en els últims anys».

No obstant això, s'estableix una excepció: en aquelles vies convencionals amb separació física dels dos sentits de circulació, el titular de la via podrà fixar un límit màxim de 100 quilòmetres per a turismes i motocicletes.