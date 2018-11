Les cadenes de televisió retiren un anunci racista de la campanya de Trump

Les cadenes de televisió NBC, CNN i Fox News, així com la xarxa social Facebook, van rebutjar un anunci de la campanya del president Donald Trump qualificat com a «racista» per a les eleccions legislatives que es van celebrar ahir als Estats Units. L'anunci de 30 segons, patrocinat per la campanya de reelecció de Trump per a les presidencials de 2020 i estrenat a les xarxes la setmana passada, relaciona els migrants de la caravana procedent de Centreamèrica amb un criminal condemnat als EUA per matar dos policies el 2014, Luis Bracamontes.

En concret, l'espot mostra imatges del judici a Bracamontes juxtaposades amb escenes dels migrants creuant Mèxic amb destinació als EUA. «Als perillosos criminals il·legals com l'assassí de policies Luis Bracamontes no els importen les nostres lleis», assegura l'anunci, una versió resumida d'un altre que va compartir Trump la setmana passada al seu compte de Twitter, que també incloïa una acusació als demòcrates de permetre que Bracamontes entrés al país. L'anunci va ser titllat de racialment divisiu fins i tot per membres del partit de Trump.

Mentre que la CNN va rebutjar des d'un principi emetre l'anunci, adduint que era «racista», la NBC va assegurar que retiraria l'espot, que va qualificar d'«insensible», després d'haver-lo emès dilluns a la mitja part d'un partit de la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL). Per la seva banda, Fox News -el canal favorit del president, segons ha manifestat el propi Trump en reiterades ocasions- també va dir que no emetria més l'anunci. La cadena conservadora va manifestar que va prendre la decisió després d'una avaluació, però no va oferir més detalls. Pel que fa a Facebook, la xarxa social va anunciar que ha decidit retirar la publicitat per considerar que el seu «contingut sensacionalista» transgredeix les polítiques de la companyia.