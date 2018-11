Cospedal renuncia a l'escó per «alliberar el PP de qualsevol atac per injustificat que sigui»

L'exsecretària general i número 2 del PP amb Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, ha anunciat que renuncia a l'escó al Congrés i que ho fa per "alliberar el PP de qualsevol atac per injustificat que sigui". No amaga, a més, que ho fa per la proximitat de les eleccions andaluses.

Després de les gravacions sobre els encàrrecs al comissari empresonat José Manuel Villarejo, Cospedal va deixar dilluns les atribucions als òrgans de direcció però va negar-se a deixar l'escó perquè no tenia "res a amagar".

En un comunicat, l'exsecretària general diu que ha "reflexionat més" i que fa el pas, tot i que sosté que no té res del que avergonyir-se. A més, recorda que ja al darrer congrés del PP -que va escollir Pablo Casado- va dir que deixaria la política i que ara només avança aquella decisió. Però reconeix que no es pensava fer-ho "en un ambient així".