Detenen sis persones per planejar un atac contra Macron

Almenys sis persones van ser detingudes a França per estar suposadament planejant dur a terme una acció contra el president del país, Emmanuel Macron. Els arrestos van ser realitzats per agents de la Direcció General de Seguretat Interior (DGSI) en el marc d'una investigació per amenaces contra el cap de l'Estat. Segons una font propera a la investigació, els detinguts estan relacionats amb l'extrema dreta i planejaven una «acció violenta» contra Macron.

Els agents van arrestar sis persones al nord i l'est de França, a les localitats de l'Isère, Ille-et-Vilaine i Moselle. La investigació s'ha obert per decisió de la Fiscalia de París per un possible delicte d'associació de «malfactors terroristes criminals». Segons les indagacions de la DGSI, els implicats tenien plans, encara poc definits, per dur a terme una acció contra el president de França.

En una entrevista publicada diumenge, Macron va advertir de l'amenaça que suposen els moviments d'extrema dreta arreu d'Europa, afirmant que la complaença durant els anys trenta del segle passat va ser el que va permetre l'ascens de Hitler a Alemanya i Mussolini a Itàlia.

Combat a la ultradreta



Macron està entestat a convertir les eleccions europees de maig, que tindran valor de test sobre la seva acció de Govern, en una baralla entre Europa i la ultradreta. Així, la jugada està molt clara: Marine Le Pen, dins de França, i Matteo Salvini, a escala continental, són ara l'enemic. Una manera més de centrifugar cap a les seves sigles tot el vot de dreta, centre i esquerra que es senti liberal i europeu.