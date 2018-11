Iglesias insta Sánchez a negociar els comptes amb els sobiranistes

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va avisar el Govern que «no és gaire sensat intentar aguantar la legislatura» sense aconseguir un acord per tirar endavant els Pressupostos Generals de l'Estat i optar per prorrogar els comptes del PP. Iglesias va admetre que el Govern té «l'última paraula» sobre un avançament electoral, i també la capacitat de prorrogar els pressupostos, però va afegir que, segons el seu parer, no seria «molt sensat» fer-ho.

«El Govern legalment pot prorrogar els Pressupostos i pot aguantar, però jo crec que políticament seria molt difícil d'explicar que s'han perdut els suports que van construir la moció», va advertir el líder del partit morat.

Per això, Iglesias va instar l'Executiu de Pedro Sánchez a «esforçar-se» i «moure's més» per intentar «tornar a connectar aquests suports» i aconseguir sumar les forces catalanes i basques per tirar endavant els pressupostos. «El Govern hauria d'esforçar-se una mica més. No podem fer la feina del Govern. Jo m'he reunit amb PNB, ERC i PDeCAT, i amb qui faci falta, però el Govern ha de fer la feina del Govern», va afegir.