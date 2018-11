La justícia belga ajorna la seva decisió sobre Valtònyc

El Tribunal d'Apel·lació de Gant (Bèlgica) va ajornar la seva decisió sobre l'extradició a Espanya del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com a Valtònyc, i va decidir remetre una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE a Luxemburg (TUE) perquè aclareixi si és possible aplicar la llei penal espanyola de l'any 2015 que castiga de forma més severa, amb fins a tres anys de presó, l'apologia del terrorisme o la de l'any 2012, quan es van produir els fets enjudiciats, en el marc de l'Ordre de Detenció Europea.

L'advocat del raper, Simon Bekaert, va explicar que el Tribunal d'Apel·lació de Gant només prendrà una decisió «sobre la substància de l'assumpte» un cop rebi «una resposta» per part del Tribunal Europeu de Luxemburg, el que es podria retardar diversos mesos, sobre l'aplicació retroactiva de la llei penal més severa per «imposar una condemna major per fets anteriors» i si «es pot tenir en compte la llei més severa o no en jutjar tècnicament si és fins i tot possible extradir».