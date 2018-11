Cau una xarxa que va estafar 2 milions a través del frau del fals romanç

Agents de la Policia Nacional van desarticular una organització especialitzada en el frau del fals romanç, que va arribar a estafar 2.100.000 euros, després de la detenció de 26 persones. Fins al moment s'han localitzat sis víctimes a Suïssa, Austràlia, Bèlgica i Suècia, encara que no es descarta que n'hi hagi més. La xarxa enganyava les seves víctimes a través d'una coneguda xarxa social, fent-se passar per algú que pretenia mantenir una relació sentimental, però, un cop guanyada la seva confiança, els sol·licitaven diferents ingressos amb tota mena de pretextos. També utilitzava la modalitat de cartes nigerianes, que consisteix a enviar cartes de forma indiscriminada en què expliquen a les possibles víctimes que per cobrar una herència d'un familiar llunyà han de transferir prèviament una quantitat de diners. En total, s'han arrestat 26 persones a València, entre elles tres caps.