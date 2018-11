Les «ciutats refugi» reclamen recursos al Govern per a l'atenció correcta dels immigrants

Una representació de les «ciutats refugi» va reclamar al Govern els recursos econòmics necessaris perquè els ajuntaments puguin rebre i atendre «de la manera més digna possible» els immigrants i refugiats que arriben als seus territoris. Els representants de ciutats com Barcelona, Granada, València, Girona o Madrid van denunciar que són els consistoris els que estan fent front a aquest problema «sols», i arriben, fins i tot, a «inventar-se recursos» per poder complir aquesta comesa. «La situació és dramàtica i aquesta crisi d'emergència impacta en els nostres serveis municipals», va denunciar el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Asens. El polític català va assenyalar que necessiten una «injecció de recursos», com els 330 milions d'euros que Espanya rep de la UE per a aquesta matèria i que, segons el seu parer, no s'estan gestionant de manera opaca.

Aquest missatge el van fer arribar a la secretària d'Estat de Migracions, Consuelo Rumí, amb qui es van reunir. La tinent d'alcalde de València, Neus Fábregas, va agrair l'«espai de trobada» amb el Govern central i la seva disposició a parlar sobre com es pot millorar la situació dels ajuntaments davant l'actual crisi migratòria al Mediterrani.