Cospedal deixa l'escó afirmant que no se sent «avergonyida per res»

L'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal va anunciar que deixa el seu escó al Congrés després de la polèmica per les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo difoses pel digital Moncloa.com. En un extens comunicat va reclamar al PP que defensi els seus quan són «injustament atacats» i va destacar que ella no ha fet «res» del que se senti «avergonyida», sinó que va intentar conèixer, «dins dels límits de la llei», la «problemàtica» que vivia llavors el partit, després d'esclatar el cas Gürtel.

Dilluns passat, Cospedal va acudir a la seu del PP i, després de veure's amb la nova direcció que presideix Pablo Casado, va anunciar que deixava el Comitè Executiu Nacional. No obstant això, en les últimes hores havia crescut la pressió interna perquè renunciés també a la seva acta de diputada, sobretot després dels nous àudios del seu marit, l'empresari Ignacio López del Hierro, en què assegurava a Villarejo que «el cap» (en al·lusió a Mariano Rajoy) coneixia els encàrrecs que realitzava l'expolicia.

«Sempre he cregut que un partit que no és capaç de defensar els seus quan estan sent injustament atacats no pot esperar que els ciutadans confiïn en ell. Quan els teus adversaris polítics detecten que la teva fortalesa és vulnerable, els atacs es multipliquen», va assegurar en un missatge dirigit al nou PP de Casado.

Per part seva, el nou líder del partit va elogiar la decisió «lliure i personal» de Cospedal, que, segons el seu parer, demostra que ha pensat en el PP abans que en els seus «interessos personals». Després de donar-li les gràcies «pels serveis prestats» aquests anys, va sol·licitar al PSOE aplicar el mateix criteri. Alguns càrrecs del PP van assenyalar que era un «clam» dins del partit que l'exministra havia de fer aquest pas enrere perquè la polèmica dels àudios de l'excomissari no segueixi afectant la tasca d'oposició que està portant a terme Pablo Casado.