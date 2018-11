Escullen dues congressistes musulmanes per primera vegada als Estats Units

Els votants de Minnesota i Michigan van escollir a les eleccions de meitat de mandat les dues primeres congressistes musulmanes dels Estats Units, una ciutadana nacionalitzada que va arribar al país com a refugiada somali fugint de la guerra i una nord-americana d'origen palestí nascuda a Detroit. Les victòries de les dues demòcrates, Ilhan Omar i Rashida Tlaib, es van anunciar en una nit electoral en què diversos membres de múltiples grups minoritaris van tenir l'oportunitat de votar per primera vegada.

A Minnesota, Omar, de 36 anys, segueix l'estela d'un altre pioner: el congressista nord-americà Keith Ellison, qui el 2006 es va convertir en el primer musulmà electe al Congrés i es va retirar per postular-se com a fiscal general de l'estat. Va fer campanya promovent les polítiques de l'ala més liberal del Partit Demòcrata: atenció mèdica universal, matrícula universitària gratuïta i habitatges públics. La nova congressista va passar quatre anys de la seva infància en un campament de refugiats a Kenya.

Tlaib, de 42 anys, també té àmplia experiència superant barreres. El 2008 es va convertir en la primera dona musulmana triada a l'Assemblea de l'estat de Michigan. Tlaib, la més gran de catorze germans, és filla d'immigrants palestins de Detroit, on el seu pare treballava en una fàbrica de Ford. També va apostar per una plataforma liberal, avalant atenció sanitària per a tots, una reforma migratòria i una crida a anul·lar el decret de Trump que prohibeix a les persones de cinc països de majoria musulmana entrar als Estats Units.

Per altra banda, Sharice Davids es va convertir en la primera lesbiana congressista nativa americana al Congrés. Escollida per representar el tercer districte de Kansas de la Cambra, la seva victòria va ser una de les claus que va permetre que el Partit Demòcrata recuperés -tal com s'esperava- la majoria a la Cambra de Representants. Paral·lelament, Alexandria Ocasio-Cortez ha esdevingut als seus 29 anys la congressista més jove de la història dels EUA.