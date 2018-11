L'autor del poema masclista a Irene Montero, condemnat a pagar-li 50.000 euros

El jutjat d'Instrucció número 38 de Madrid ha condemnat l'autor d'un poema publicat el 2017 a la revista de l'associació judicial Francisco de Vitoria a pagar 50.000 euros a la portaveu de Podem, Irene Montero, en considerar que, a més de sexista i masclista, el text "erosiona" la seva dignitat.

En la sentència, el magistrat Jaime Moralles condemna de forma solidària als sis membres del comitè de redacció de la publicació al pagament de 20.000 euros a Montero per "no supervisar" el contingut del poema publicat al novembre de 2017 amb el títol "de monges a diputades", signat amb el pseudònim "el guardaboscos de Valsaín".

Els versos del poema insinuen que les responsabilitats polítiques de la portaveu de Podem i de l'exdiputada Tania Sánchez es deuen als "apetits inconstants" del líder de la formació, Pablo Iglesias, en l'assegurar l'autor: "La diputada Montero / Exparella del ' cua '/ Ja no està en primer pla / Per una inquieta bragueta / Va amb Tania al galliner".

"No es tracta d'un text d'informació, sinó d'expressió de valoracions del seu autor sobre la demandant que erosiona explícitament la seva dignitat", sosté el magistrat, que assenyala en la sentència que el poema comporta "un ultratge i ofensa per Montero com a persona i dona".

Per al jutge, les expressions proferides per l'autor són "simples expansions des d'una posició sexista i masclista, greument pejoratives per a la dona" que, a més d'"insidioses i infames", resulten ser "vexacions".

"Aquests termes, aïlladament i en el seu conjunt, comporten insult, insídia i vexació greu per a la pròpia estima de la demandant", afegeix la sentència que justifica que el contingut no pot gaudir de la protecció de la llibertat d'expressió.

Contra aquesta resolució, els condemnats poden presentar recurs d'apel·lació