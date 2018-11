El negociador de la UE per al Brexit avisa que queda camí per recórrer

El negociador de la Unió Europea per al Brexit, el francès Michel Barnier, va reiterar des de Hèlsinki que encara queda camí per recórrer per aconseguir un acord amb el Regne Unit que marqui les condicions del divorci, el mateix dia en què el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i la primera ministra britànica, Theresa May, van parlar per telèfon per avaluar la situació. «Està clar que cal seguir treballant en les negociacions del Brexit», va escriure Barnier al seu compte oficial de Twitter, per després reiterar la determinació del bloc d'avançar per «aconseguir un acord».

«Crec que que, a mesura que passen els dies, les possibilitats de tenir una cimera especial el novembre es torna menys probable», va assenyalar, en referència a la cita que els líders de la UE a 27 podrien celebrar el cap de setmana del 17 al 18 de novembre per donar llum verd a un eventual acord.

La data per a aquesta reunió està sobre la taula des de la cimera de Salzburg (Àustria) del setembre passat, però la Unió Europea ha deixat clar des de llavors que només es convocarà si és per tancar serrells i segellar l'acord i a condició que abans s'hagin fet avanços decisius. Barnier serà l'encarregat d'informar els estats membres sobre la situació de les negociacions i només si ell ofereix una avaluació positiva el president del Consell Europeu farà el pas de convocar la cimera.