El Parlament veneçolà rebutja que Zapatero torni a fer de mediador

El Parlament veneçolà va censurar José Luis Rodríguez Zapatero en una votació que va aprofundir encara més les diferències internes a l'oposició. Per només 10 vots (53 contra 43), la majoria va decidir que l'expresident del Govern espanyol no torni a exercir com a mediador entre el Govern i l'antichavisme, en considerar que «ha demostrat en reiterades oportunitats la seva incondicional parcialitat en favor dels interessos autocràtics del Govern nacional». Per primera vegada en tres anys de majoria opositora a l'Assemblea Nacional, la votació va ser estreta, el que deixa clares les diferències suscitades per les accions i les declaracions de Zapatero. Voluntad Popular, partit del pres polític Leopoldo López, va presentar la seva pròpia proposta per destravar el carreró sense sortida al qual havia portat l'oposició el 16 de juny, conformat pels seguidors de María Corina Machado.