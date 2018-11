Sánchez anuncia que l'exhumació de Franco no es farà fins l'any que ve

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que preveu finalitzar la tramitació del procediment administratiu per exhumar les restes de Francisco Franco entre desembre i gener de 2019 i va deixar clar que «es produirà l'exhumació el 2019 i finalment, després de 41 anys, no hi haurà cap mausoleu en què s'homenatgi el dictador».

En aquest sentit, va explicar que el Consell de Ministres aprovarà demà els últims passos del procediment administratiu per a l'exhumació del dictador i va insistir que aquesta «es produirà». Pedro Sánchez es referia al fet que el Govern aprovarà que el Ministeri de Justícia presenti a l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial el projecte d'exhumació, i també es dirigeixi a la Comunitat de Madrid per demanar un informe de Sanitat mortuòria.

El Govern de Madrid tindrà un mes de termini per realitzar aquest informe i, després d'això, hi ha una altra fase perquè la família de Franco pugui presentar al·legacions. «A partir d'aquí, més enllà del que duri el procediment administratiu, que no sé si serà al desembre o al gener, el que és evident és que es procedirà a l'exhumació del dictador», va assenyalar, donant a entendre que aquest fet es podria produir a l'inici del proper any.

El president del Govern va destacar que la voluntat de l'Executiu era realitzar un procediment «el més garantista possible», i la seva tramitació, va dir, no té «res a veure amb la voluntat d'accelerar o no els tràmits per part del Govern d'Espanya». No obstant això, va assenyalar que «el 2019 no hi haurà cap mausoleu que homenatgi al país el dictador Franco».

Segons Sánchez, la tramitació d'aquest projecte no té res a veure amb les «traves administratives o procediments parlamentaris a què les dretes ens tenen acostumats al Congrés», en referència a la tramitació de la reforma de la Llei de Memòria Històrica.