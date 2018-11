Trump força la dimissió del fiscal general després de dos anys de desavinences

El fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, va presentar la seva dimissió al president, Donald Trump, a petició d'aquest darrer, posant així fi a una relació que ha estat marcada per les tensions provocades per la investigació del Departament de Justícia sobre els suposats vincles de la campanya de Trump amb Rússia. «A petició seva, presento la meva renúncia», establia la missiva que Sessions va lliurar al cap de Gabinet de la Casa Blanca, John Kelly.

Sessions va reivindicar que ha treballat aquests dos anys «per implementar l'agenda basada en l'Estat de Dret que va ser part central de la campanya de Trump per a la Presidència». «Ha estat un honor», es va acomiadar.

Trump va confirmar la notícia via Twitter. «Estem encantats d'anunciar que Matthew G. Whitaker, cap de Gabinet del fiscal general, serà el nou fiscal general intern. Servirà bé el nostre país», va escriure. A més, va donar les gràcies a Sessions «pels seus serveis». «Li desitjo que li vagi bé», va afegir el mandatari nord-americà.

El fiscal general i el president han protagonitzat múltiples xocs, amb encreuament de comunicats i declaracions incloses, per la investigació sobre la presumpta relació de l'equip de Trump per a la campanya presidencial de 2016 amb el Kremlin.

En aquests dos anys, Trump ha retret a Sessions que, en lloc d'encarregar-se ell mateix de les indagacions, s'inhibís i designés un fiscal especial, Robert Mueller, que ha obtingut sengles condemnes contra l'advocat personal i el cap de campanya del president, Michael Cohen i Paul Manafort, respectivament.

L'inquilí de la Casa Blanca va aprofitar la seva última incursió a Twitter per treure importància al cas. «Segons l'NBC, els votants desaproven l'anomenada investigació Mueller (46 per cent) més del que l'aproven (41 per cent). Finalment estan començant a entendre que això és una desagradable caça de bruixes», va indicar.

L'últim gran enfrontament es va produir a l'agost, quan Trump va lamentar haver nomenat «un fiscal general que mai va prendre el control del Departament de Justícia». Sessions va respondre amb un inusual comunicat en què va assegurar que mentre estigués en el càrrec «les accions del Departament no es veuran influenciades per consideracions polítiques».