Trump patirà més per governar

Les eleccions legislatives dels Estats Units han portat cap a l'escenari més probable, la victòria a la Cambra de Representants del Partit Demòcrata, un nou escenari que obliga el president, Donald Trump, a conviure amb un Congrés dividit que li complicarà encara més el fet de tirar endavant la seva agenda política. El Senat, que es renovava en una tercera part, seguirà sota el control dels republicans, que s'han assegurat almenys 51 dels escons que formen la Cambra Alta. Els sondejos ja vaticinaven un resultat d'aquest tipus, en què la majoria dels escons en disputa ja estaven del costat demòcrata.

La Cambra de Representants, no obstant això, ha estat renovada íntegrament i canviarà de color. El Partit Demòcrata controlarà almenys 222 escons d'aquest òrgan, segons unes projeccions de la cadena CNN que ja situaven aquesta majoria amb quatre congressistes per sobre del llindar necessari. La congressista Nancy Pelosi es perfila de nou com a presidenta de la Cambra de Representants i, en el seu primer discurs, va proclamar l'inici d'«un nou dia». «Ja hem tingut prou divisió», va destacar la veterana dirigent.

Per altra banda, els demòcrates també han millorat, encara que no tant com esperaven, en la contesa per a les governacions, un escenari dominat durant els darrers anys pels republicans. Els candidats del Partit Demòcrata han aconseguit imposar-se a les eleccions al càrrec de governador als estats de Michigan i Kansas, però no han aconseguit derrotar el Partit Republicà a Florida. A Colorado, el demòcrata Jared Polis es convertirà en el primer governador dels Estats Units obertament homosexual, mentre que a Tennessee la republicana Marsha Blackburn serà la primera dona a ocupar aquest càrrec.

«Ha estat un èxit rotund aquesta nit», va celebrar Trump a Twitter, al final d'una jornada que l'obligarà a lluitar durant els propers dos anys amb un nou escenari legislatiu menys favorable. El president, que va presumir del suposat èxit assolit pels candidats afins, va evitar qualsevol tipus d'autocrítica, si bé és cert que les eleccions de meitat mandat perjudiquen tradicionalment el partit de l'inquilí de la Casa Blanca.

El president dels Estats Units es va mostrar satisfet amb el Congrés dibuixat per aquests comicis perquè «pot ser una bonica situació bipartidista». «Ahir a la nit el Partit Republicà va desafiar la Història», va afirmar en una roda de premsa en la qual es va enfrontar amb diversos mitjans. Segons la seva anàlisi, els republicans van mantenir el control del Senat i van «superar les expectatives a la Cambra de Representants», que tots els sondejos adjudicaven als demòcrates. I això, va emfatitzar el multimilionari, amb l'«hostilitat» dels mitjans de comunicació que, segons va denunciar, va afectar les donacions i el ressò de la campanya electoral.

Conservant el Senat, Trump almenys es reserva un bastió on poder seguir promovent la seva agenda legislativa i tirar endavant nomenaments clau per al futur de la seva Administració. Es garanteix, a més, una xarxa de seguretat en cas que els demòcrates volguessin presentar un procés de judici polític contra el president, una possibilitat que de moment sembla llunyana.



L'efecte Trump continua

Segons els resultats, l'efecte Trump no sembla esgotat de moment, tenint en compte que els republicans haurien aconseguit mantenir caladors de vot que el 2016 van ajudar a portar a la Casa Blanca el magnat novaiorquès. Segons NBC News, els vots rurals o dels suburbis han anat un altre cop a favor seu.

El líder de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, tindrà com a principal repte bloquejar qualsevol mesura que pugui néixer de la Cambra de Representants, encara que també pot emprendre iniciatives pel seu compte i mirar de posar contra les cordes Donald Trump engegant investigacions sobre possibles escàndols.

Molts veuen aquestes eleccions com un punt d'inflexió per a la contesa del 2020, en la qual Trump mirarà de revalidar el seu mandat. Malgrat que encara és aviat per parlar de noms de presidenciables, el Partit Demòcrata entreveu un escenari més favorable per consolidar-se al Congrés d'aquí a dos anys i recuperar el control del Senat.