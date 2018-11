Dotze morts en un tiroteig a Califòrnia

Almenys 12 persones van morir en un tiroteig dimecres a la nit en un bar de Thousand Oaks, una localitat californiana propera a Los Angeles, segons un nou balanç de víctimes confirmat pel xèrif del comtat de Ventura, Geoff Dean. El tirador, un exmarine de 28 anys, també va perdre la vida. L'incident va tenir lloc al Borderline Bar and Grill, una discoteca on se celebrava una festa universitària dedicada al country. Segons els testimonis, un home armat va irrompre al local i va realitzar al voltant d'una vintena de trets de manera indiscriminada.

«El vaig veure entrar i va començar a disparar», va explicar Mitchell Hunter, de 19 anys, que va descriure el tirador com un home de pell clara i cabell fosc. Els serveis de seguretat van confirmar que portava una única arma.

La Policia, que investiga també les motivacions de l'atacant, va comparar les seves empremtes digitals amb les bases de dades per esbrinar qui era, ja que no portava cap document identificatiu. El xèrif finalment va confirmar que es tractava d'Ian Long, un exmarine de 28 anys.

Long vivia molt a prop del local en què va entrar armat. Els veïns de Newbury Park asseguren que era un home reservat que vivia amb la seva mare. L'exmarine va protagonitzar incidents previs amb les autoritats, i en el seu expedient hi havia un accident de trànsit i una disputa familiar el passat mes d'abril. Diversos agents van acudir a casa seva i el van interrogar, indicant que la seva actitud era erràtica. Això va provocar que se li practiqués un examen psicològic per determinar si patia d'algun trastorn pel seu passat militar, una patologia comuna. Aquest examen va determinar que no suposava un perill per al seu entorn i va rebutjar l'opció d'internar-lo en un hospital psiquiàtric. Long es va unir a la Infanteria de Marina el 2008 i va arribar al rang de caporal abans de deixar el servei actiu el 2013.

No estan clares les circumstàncies exactes de la seva mort, ja que només se sap que presentava una ferida de bala, ni tampoc els motius que el van portar a perpetrar el crim. Segons la Policia, «va actuar irracionalment», ja que després d'abatre el guàrdia de l'entrada va disparar de manera indiscriminada a l'interior del local.

Centenars de persones es trobaven a l'interior de la discoteca quan va començar el tiroteig. Dean va descriure la situació com a «tràgica» i va relatar alguns detalls de l'«escena horrible» amb la qual es van trobar els serveis d'emergència, amb «sang per tot arreu». «Hem trobat persones amagades als lavabos i altells», va explicar el xèrif en una compareixença davant els mitjans de comunicació per exposar les últimes informacions sobre el cas.

Dean va incloure entre les víctimes mortals un sergent de la Policia, Ron Healus, que va formar part del primer equip enviat a la zona i que «ha mort com un heroi». «Va entrar per salvar vides, per salvar altres persones», va lamentar el responsable policial en recordar aquest agent amb 29 anys d'experiència. Helus, que planejava jubilar-se el proper any, va rebre «múltiples trets», va explicar Dean.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va informar que havia estat informat en tot moment de la tragèdia i va aplaudir la «gran valentia demostrada per la policia». «Déu beneeixi totes les víctimes i les famílies de les víctimes. Gràcies a les forces de seguretat», va escriure a Twitter.

Amb el de Thousand Oaks, ja són 307 els tirotejos amb diverses víctimes que han tingut lloc aquest any als Estats Units, segons dades del Gun Violence Archive, una organització sense ànim de lucre que aspira a posar xifres a unes tragèdies recurrents al país nord-americà. En total, aquesta organització ha confirmat gairebé 49.000 incidents amb armes de foc i ha elevat a 12.475 la xifra aproximada de víctimes mortals, entre elles 569 nens menors d'onze anys.