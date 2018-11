El Govern no permetrà que les restes de Franco acabin a La Almudena

El Govern «no permetrà» que les restes de Francisco Franco acabin a la Cripta de la Catedral de La Almudena, com vol la família del dictador. Pretén impedir-ho independentment del tràmit parlamentari, segons va explicar la ministra portaveu, Isabel Celaá, que va ser preguntada pel possible bloqueig per part de PP i Ciutadans de la reforma de la Llei de Memòria Històrica que planteja l'Executiu.

Celaá va assegurar que «el Govern d'Espanya no permetrà que un dictador segueixi ocupant un lloc públic que faciliti l'enaltiment», i que ho farà «amb llei a la mà i amb totes les declaracions del Parlament Europeu i amb la legislació espanyola».

Preguntada per la possibilitat que el PP i Ciutadans bloquegin el canvi legislatiu que impediria que Franco sigui enterrat en un lloc públic com La Almudena demanant l'ampliació del termini d'esmenes «fins a l'infinit», la ministra va assegurar que l'Executiu «ha d'habilitar els recursos i procediments que estimi oportuns per evitar-los».

El Consell de Ministres va acordar continuar amb el procediment administratiu que farà possible l'exhumació. Segons va explicar la portaveu del Govern, l'Executiu ha encarregat a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que remeti a l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial, del qual depèn el Valle de los Caídos, el projecte necessari per dur a terme l'exhumació , la redacció del qual ha d'encarregar-se als serveis tècnics de Patrimoni Nacional.