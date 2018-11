Investiguen si Interior va pagar el xofer de Bárcenas per recuperar documents

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha obert una peça separada dins del conegut com a cas Villarejo per investigar si el Ministeri d'Interior que dirigia Jorge Fernández Díaz va pagar el xofer de l'extresorer del PP Luis Bárcenas utilitzant fons reservats per tal que recuperés documents i gravacions comprometedores per al partit.

Aquesta serà la setena peça separada del cas Tàndem, que investiga els negocis del comissari jubilat i ara a la presó provisional José Manuel Villarejo, així com diversos dels seus presumptes clients i que porta el jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6.

El jutge ha ordenat l'obertura d'una peça separada després d'analitzar un atestat que li va remetre el departament d'Afers Interns de la Policia Nacional sobre un suposat operatiu que haurien dirigit Villarejo i el també comissari Enrique García Castaño per recuperar la informació que Bárcenas s'hauria endut de la seu del PP després del seu acomiadament.

El jutge va donar trasllat de les troballes a la Fiscalia Anticorrupció, que va informar favorablement sobre l'obertura d'aquesta peça separada, el primer pas per iniciar una instrucció. Després d'aquest moviment, el jutge ha sol·licitat més informació a Afers Interns per estudiar, en primer lloc, si els possibles delictes -dels quals hi hauria constància en converses gravades- han prescrit.



Set peces separades

En total, el jutge ha obert set peces separades per anar aprofundint en els negocis de Villarejo que van aflorar quan va explotar l'anomenat cas Tàndem. Hi ha una part separada més, també en el mateix jutjat, i que De Egea ha decidit analitzar de forma independent, tot i que investiga les activitats de García Castaño i si li proporcionava irregularment informació policial al seu soci, Villarejo.