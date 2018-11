Un mort i un ferit greu durant una baralla entre famílies a Còrdova

Un home de 26 anys va morir a Còrdova i un altre de 50 va resultar ferit greu durant una baralla entre dues famílies amb armes blanques. En la batussa es van veure implicades diverses persones i van resultar ferides un total de cinc d'elles, de les quals una va ingressar molt greu a l'Hospital Reina Sofia en presentar ferida d'arma blanca amb afectació pulmonar. Els altres quatre ferits són dos homes i dues dones que van rebre assistència a les consultes de Traumatologia del servei d'Urgències, encara que les seves lesions no revesteixen gravetat. Un dels homes presentava ferida a la cara i contusió costal i l'altre ferida a un avantbraç i contusions múltiples. Per la seva banda, les dones presentaven contusions, ferides superficials i quadres d'ansietat. Mentrestant, la Policia Nacional investiga el succés, del qual de moment es desconeixen les causes.