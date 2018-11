Una parella abandona el seu fill acabat de néixer a Màlaga

Agents de la Policia Nacional han detingut un home i una dona de nacionalitat britànica com a presumptes responsables d'un delicte d'abandonament de menors.

A la tarda d'aquest dijous, es rebia un comunicat de l'Hospital d'Antequera informant que una dona que havia donat a llum durant la nit, se n'acabava d'anar del centre hospitalari deixant-hi el seu nadó i sense dir-ho als sanitaris.

Immediatament es va establir un dispositiu per tal de localitzar als progenitors, que va donar com a resultat la localització de tots dos a la localitat de Fuente Piedra, on van ser detinguts com a presumptes responsables d'un delicte d'abandonament de menors.

Es dóna la circumstància que la dona, en el moment de la detenció, encara vestia la bata de l'hospital.