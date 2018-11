El periodista que es va enfrontar a Trump, vetat a la Casa Blanca

La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va informar que han vetat l'entrada al periodista de la cadena de televisió nord-americana CNN Jim Acosta, qui va protagonitzar un enfrontament verbal amb el president dels Estats Units, Donald Trump, en el marc d'una roda de premsa. Després d'una picabaralla entre Acosta i Trump, el periodista va intentar formular una última pregunta sobre la investigació per la ingerència russa a les eleccions presidencials de 2016, que van catapultar Trump a la Casa Blanca, però no va poder. «Ja està bé. Treieu-li el micro», va dir Trump. Davant les directrius del mandatari, una treballadora de la Casa Blanca finalment va retirar el micròfon del reporter de la CNN.

Sanders va manifestar que Trump defensa la premsa lliure i que està disposat a contestar «preguntes difícils sobre ell i la seva Administració». No obstant això, va afegir que «mai no tolerarem que un reporter posi les mans sobre una dona jove que està intentant fer la seva feina com a interna de la Casa Blanca», quelcom al que el reporter va respondre dient que «això és mentida».

El propi Acosta va divulgar un vídeo al seu compte de la xarxa social Twitter en el qual es veu un agent del Servei Secret dels Estats Units que li nega l'entrada a la Casa Blanca i li demana que li torni la credencial. La CNN va afirmar que el veto d'entrada al seu reporter s'ha fet «en represàlia a les seves desafiadores preguntes en la roda de premsa» i va destacar que Sanders ha mentit. «Ha fet acusacions fraudulentes i ha fet referència a un incident que mai no va passar», va assenyalar la cadena en un comunicat.

Per part seva, l'Associació de Corresponsals a la Casa Blanca (WHCA) va denunciar que la decisió del Govern nord-americà de retirar l'acreditació al periodista de la CNN és «inacceptable», i alhora va exigir que se li retorni la credencial per considerar que només va complir amb la seva feina. «Ens oposem fermament a la decisió de l'Administració Trump d'usar les credencials del Servei Secret com una eina per castigar un periodista», va afirmar.