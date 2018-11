Tensa compareixença de Susana Díaz al Senat sobre el finançament del PSOE

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va mantenir un dur enfrontament amb el portaveu del PP a la comissió del Senat que investiga el finançament dels partits, Luis Aznar, a compte de les preguntes sobre finançament del PSOE a Andalusia. Díaz va assenyalar durant la seva compareixença a la Comissió que «no hi ha causa oberta sobre finançament il·legal» del PSOE d'Andalusia, pel que el fet que l'hagin citat per comparèixer al Senat respon a un «acte preelectoral» de cara als comicis andalusos que se celebraran el 2 de desembre.

Aznar va començar preguntant per l'etapa en què va ser regidora de l'ajuntament de Sevilla per després preguntar-li per les seus que comparteix el PSOE amb UGT a la comunitat andalusa, i on es van realitzar, segons va assenyalar, diversos cursos de formació. Així, va destacar que segons la UCO, es va donar un «triangle defraudatori» per desviar els diners destinats des de la junta per a cursos de formació i va titllar el fet de «negociet».

Díaz, que va qualificar la compareixença d'«extravagant» i que va acusar Aznar de llançar «insídies» i «infàmies» en les seves preguntes fruit de «la desesperació» del PP, va puntualitzar cadascuna de les intervencions del portaveu popular i a més li va retreure que parli de «trames de lloguers o negociets». Si veu delicte, li va demanar que acudeixi als tribunals, i si no, que eviti aquests comentaris.

La compareixença es va allargar tant que va ser necessari fer un recès a les dues hores.