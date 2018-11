Uns 45.000 delinqüents sexuals no poden treballar

Un total de 45.155 delinqüents sexuals no poden treballar amb menors d'edat a Espanya perquè estan condemnats en sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o per tracta d'éssers humans, inclosa la pornografia. De tots ells, 42.581 són adults i 2.574 menors, i més de 4.000 han estat 'fitxats' en els últims dos anys i mig.

Així es recull en les últimes dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals, fins al mes d'agost de 2018. Amb la posada en marxa d'aquest fitxer, que està en vigor des de març de 2016, s'exigeix obligatòriament un certificat de delictes de naturalesa sexual a totes les persones que exerceixen o volen exercir una professió o activitat que impliqui el contacte amb menors.

Segons les dades del departament que dirigeix Dolores Delgado, més de 5,1 milions de persones han sol·licitat el certificat que permet acreditar la manca d'aquest tipus de delictes o la seva existència. Entre aquestes sol·licituds, Justícia va detectar 1.410 persones condemnades per delictes sexuals a Espanya que pretenien treballar amb nens: 534 d'elles en 2016, 576 en 2017 i 300 fins a agost de 2018.

L'obligatorietat de presentar aquest document l'estableix Llei de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, així com la Llei de Voluntariat, ambdues aprovades en 2015, i busca protegir els menors contra l'explotació i l'abús sexual.

El registre va arrencar l'1 de març de 2016 amb un total de 40.782 delinqüents sexuals identificats, dels quals 38.272 eren adults i 2.510 menors d'edat. Aquest any va finalitzar amb 41.714 delinqüents fitxats, és a dir, un miler més que al principi. Ja a finals de 2017, en el registre constaven 2.000 persones més amb antecedents i amb la prohibició de treballar amb menors.