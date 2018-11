Els incendis més destructius de la història de Califòrnia deixen ja nou morts

Almenys nou persones han mort, 35 es troben desaparegudes i milers han hagut de ser evacuades de les seves llars pels tres enormes incendis declarats a Califòrnia que han portat a la declaració d'emergència a Malibú, Ventura i Los Angeles, en els que són ja dels més destructius de la història de l'estat.

Els nou morts han estat trobats a la ciutat de Paradise, en el nord de l'estat, on les flames de l'incendi de Camp, el més greu des que van començar els registres en tot l'estat, han consumit més de 6.700 llars i negocis.

Però també cal destacar els dos incendis declarats al sud, als voltants de Malibú, on 200.000 residents de 75.000 llars han hagut d'abandonar les seves cases pels incendis

"Es tracta del pitjor escenari possible. És una situació que portàvem tement-nos molt temps", ha lamentat el xèrif del comtat de Butte, Kory Honea, en una regió on set anys de sequera i els forts vents han propiciat les condicions idònies per a la declaració d'un incendi de tal magnitud.