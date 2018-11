Encarnación Roca, «honoris causa» de la UdG, proposta del PSOE per al CGPJ

El PP vol que Manuel Marchena, president de la sala penal del Tribunal Suprem, que ha de jutjar pròximament el procés sobiranista de Catalunya, sigui el pròxim president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Fonts del PP van informar a Efe de la seva aposta per Marchena per presidir el Poder Judicial i el Tribunal Suprem dins de les negociacions que aquest partit manté per renovar l'òrgan de govern dels jutges amb el PSOE, que és partidari que el lloc l'ocupi una dona.

De fet, segons va informar ahir El País, la proposta que barallen els socialistes és la d'una dona com la jurista Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional i doctora honoris causa per la Universitat de Girona (UdG).

De fet, al 2014 el claustre de la universitat es va enfrontar a una polèmica votació per decidir si la institució mantenia la distinció a la jurista. La proposta venia per la suspensió del Tribunal Constitucional a la consulta del 9 de novembre.

Un total de 100 dels 163 membres del claustre van votar a favor de mantenir el títol a Roca. En aquell moment, el rector de la universitat gironina, Sergi Bonet, va advertir, abans de la votació, que la seva posició era contrària a la proposta de retirar-li el títol a la magistrada pel seu prestigi i mèrits acadèmics, malgrat la qual cosa es va mostrar «molt a desacord» per les decisions del TC.

La sessió extraordinària del claustre de la UdG havia estat forçada per la petició de més d'una quarta part dels seus integrants, que havien plantejat tres punts a l'ordre del dia.



Properes a l'acord

Mentrestant, les negociacions entre socialistes i populars estan pròximes a l'acord (el termini per presentar candidats acaba en principi el dilluns 12 de novembre) i que afecten als vocals que compondran el Consell, que al seu torn han d'elegir al seu president, si bé el nom sol ser pactat pels grups parlamentaris.

Populars i socialistes tenen prou escons per aconseguir la majoria de tres cinquens necessària per renovar el Consell, de manera que l'acord entre tots dos, que des de fa setmanes negocien la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i l'exministre Rafael Catalá seria suficient per aconseguir aquest objectiu.

Manuel Marchena presideix la Sala penal del Suprem i forma part del tribunal designat per jutjar el procés sobiranista català en els pròxims mesos, previsiblement des del mes de gener.